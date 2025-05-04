Авиакомпания "Эль-Аль" организует для израильтян "вывозные" рейсы из стран Европы

После того, как ряд европейских авиакомпаний отменили полеты в Израиль, авиакомпания "Эль-Аль" организует "вывозные" рейсы для израильтян из европейских стран.

По информации новостной службы N12, билеты на дополнительный рейс из Ларнаки в Израиль будет стоить до 99 долларов, из Афин – до 149 долларов.

После падения 4 мая ракеты хуситов на территории международного аэропорта "Бен Гурион" на утро 5 мая отменили полеты в Израиль авиакомпании группы Lufthansa (включая компании Swiss Air, Brussels Airlines, Austrian Air и Eurowings).

Вплоть до утра 5 мая отменила полеты итальянская авиакомпания ITA.

До конца дня 4 мая не летают в Израиль Air France, Air Europa, Air India, Iberia, Transavia.

Авиакомпания Wizzair отменяет полеты в Израиль до утра вторника, 6 мая.