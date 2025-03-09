x
09 марта 2025
|
последняя новость: 16:24
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
09 марта 2025
|
09 марта 2025
|
последняя новость: 16:24
09 марта 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Экономика

За отказ пропустить инвалида без очереди торговая сеть заплатит десятки тысяч компенсации

время публикации: 09 марта 2025 г., 15:30 | последнее обновление: 09 марта 2025 г., 16:02
За отказ пропустить инвалида без очереди торговая сеть заплатит десятки тысяч компенсации
Michael Giladi/Flash90

Торговая сеть "Махсаней а-Шук" заплатит компенсацию в размере 37 тысяч шекелей клиенту с инвалидностью, который пожаловался на отказ признать его инвалидное удостоверение и предоставить ему обслуживание без очереди. Пострадавший подал жалобу в управление по равенству прав людей с ограниченными возможностями, действующее при министерстве юстиции.

Как сообщает "Исраэль а-Йом", помимо того, что обоснованность жалобы клиента подтвердилась, в ходе проверки были обнаружены дополнительные нарушения закона о предотвращении дискриминации при обслуживании клиентов.

Глава управления по равенству прав для людей с ограниченными возможностями Дан Рашель подчеркнул, что освобождение от ожидания в очереди для людей, обладающих соответствующим удостоверением ("патур ми-тор") – это не рекомендация, а закон.

В Израиле проживают 1,7 миллиона людей с ограниченными возможностями, что составляет 18% от всего населения, около 100 тысяч человек пополнили этот список с начала войны "Железные мечи".

Экономика
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Здоровье // 16 февраля 2025

Суд обязал больницу "Шиба" выплатить сиамским близнецам компенсацию в размере 9 млн шекелей
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 11 февраля 2025

В Израиле зарегистрировано 665 тысяч знаков инвалида для машин, половина выданы необоснованно
// https://www.newsru.co.il/ // Здоровье // 01 января 2025

Минздрав закрыл дом престарелых "Ноф а-Гефен" в Хайфе за ряд нарушений