За отказ пропустить инвалида без очереди торговая сеть заплатит десятки тысяч компенсации

Торговая сеть "Махсаней а-Шук" заплатит компенсацию в размере 37 тысяч шекелей клиенту с инвалидностью, который пожаловался на отказ признать его инвалидное удостоверение и предоставить ему обслуживание без очереди. Пострадавший подал жалобу в управление по равенству прав людей с ограниченными возможностями, действующее при министерстве юстиции.

Как сообщает "Исраэль а-Йом", помимо того, что обоснованность жалобы клиента подтвердилась, в ходе проверки были обнаружены дополнительные нарушения закона о предотвращении дискриминации при обслуживании клиентов.

Глава управления по равенству прав для людей с ограниченными возможностями Дан Рашель подчеркнул, что освобождение от ожидания в очереди для людей, обладающих соответствующим удостоверением ("патур ми-тор") – это не рекомендация, а закон.

В Израиле проживают 1,7 миллиона людей с ограниченными возможностями, что составляет 18% от всего населения, около 100 тысяч человек пополнили этот список с начала войны "Железные мечи".