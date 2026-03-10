Отчет SIPRI: Израиль обошел Великобританию в рейтинге экспортеров вооружений

Согласно данным Стокгольмского международного института исследований проблем мира (SIPRI), объем глобального экспорта крупных вооружений вырос на 9,2% в период с 2021 по 2025 год по сравнению с 2016-2020 годами.

В 2021-2025 годах США обеспечили 42% глобального экспорта вооружений, существенно увеличив свою долю по сравнению с 2016-2020 годами.

Американское оружие поставлялось в 99 государств, в том числе в 35 европейских, 18 стран Северной и Южной Америки, 17 африканских, 17 государств Азиатско-Тихоокеанского региона и 12 стран Ближнего Востока. Хотя крупнейшим получателем американского оружия остается Саудовская Аравия (12% американского оборонного экспорта), среди регионов впервые за два десятилетия наибольшая доля американского экспорта вооружений пришлась на Европу (38%), а не на Ближний Восток (33%).

Франция стала вторым по величине поставщиком крупных вооружений в 2021-2025 годах, обеспечив 9,8% мирового экспорта (1% больше ее доли в 2016-2020 годах). Французское оружие экспортировалось в 63 государства, при этом наибольшие доли пришлись на Индию (24%), Египет (11%) и Грецию (10%). Хотя французский экспорт в Европу вырос более чем впятеро, около 80% поставок по-прежнему направляется за пределы региона.

Россия – единственный экспортер первой десятки рейтинга, чья доля рынка сократилась, причем сократилась в три раза до 6,8% мирового экспорта.

Германия обошла Китай и заняла четвертое место с 5,7% рынка. Около четверти всего германского оружейного экспорта (24%) было направлено на Украину в качестве помощи14% - в Египет и 10% - в Израиль.

Китай – пятый с 5,6%. Итальянский экспорт вооружений вырос на 157%, что позволило стране подняться с десятого на шестое место в списке крупнейших экспортеров. Более половины итальянских поставок пришлось на Ближний Восток (59%), 16% - на Азиатско-Тихоокеанский регион и 13% - на Европу.

Израиль, занимающий седьмое место среди крупнейших поставщиков вооружений, увеличил свою долю в мировом экспорте с 3,1% в 2016-2020 годах до 4,4% в 2021-2025 годах, впервые обогнав Великобританию (3,4%). По состоянию на текущий момент согласно данным SIPRI Израиль является крупнейшим экспортером систем ПРО/ПВО среди 10 крупнейших экспортеров вооружений.

В 2021-2025 годах Израиль поставлял крупные вооружения 23 государствам Европы (41% от общего объема израильского экспорта), 10 государствам Азиатско-Тихоокеанского региона (40%), 5 государствам Северной и Южной Америки (8,6%), 7 государствам Африки (7,7%) и 2 государствам Ближнего Востока (3,0%).

Замыкают первую десятку Южная Корея (3%) и Испания (2,3%). Турция – 11-я с 1,8% рынка, вдвое больше, чем в 2016-2020 годах.

Крупнейшим импортером вооружений является Украина, на долю которой приходится 9,7% мирового импорта. Далее следуют Индия (8,2%), Саудовская Аравия (6,8%), Катар (6,4%), Пакистан (4,2%), Япония (3,9%), Польша (3,6%), США (2,9%), Кувейт (2,8%) и Австралия (2,8%).

Израиль занимает 14-е место с 1,9% мирового импорта вооружений. Причем 68% импорта идет из США, 31% - из Германии и 1% - из Италии.

В то же время Израиль является крупнейшим поставщиком оружия для Германии, вторым по величине – для Великобритании, Филиппин, Марокко и Дании, третьим по величине – для Индии, Южной Кореи, Сингапура и Таиланда.