Открытие рынка банковских гарантий для конкуренции утверждено к итоговому чтению

время публикации: 10 марта 2026 г., 22:11 | последнее обновление: 10 марта 2026 г., 22:17
Открытие рынка банковских гарантий для конкуренции утверждено к итоговому чтению
Chaim Goldberg/Flash90

Экономическая комиссия Кнессета утвердила ко второму и третьему чтениям законопроект министерства финансов об открытии рынка банковских гарантий в Израиле для конкуренции.

Объем рынка банковских гарантий в Израиле составляет до 300 миллиардов шекелей. Часть гарантий выдаётся на относительно небольшие суммы - например, гарантия арендатора арендодателю в обеспечение текущих платежей.

Однако самыми существенными долями рынка являются гарантии по Закону о купле-продаже недвижимости и гарантии для обеспечения муниципальных органов и инфраструктурных проектов.

На сегодняшний день это рынок, практически полностью контролируется израильскими банковскими группами, взимающими за гарантию комиссии в районе 3,6-4% от суммы гарантии.

Новый закон призван расширить список участников рынка, сохранив при этом строгие требования к финансовой устойчивости гарантирующих структур.

По оценке министерства финансов, утверждение закона позволит населению сэкономить сотни миллионов шекелей в год.

