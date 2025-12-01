Рейтинг оборонных компаний SIPRI-2024: позиция израильской тройки и рекорд Ближнего Востока

Стокгольмский международный институт исследований проблем мира (SIPRI) опубликовал глобальный рейтинг ведущих оборонных корпораций за 2024 год, на который пришлись третий год развязанной Россией войны с Ураиной, активная фаза войны Израиля с террористами ХАМАСа и "Хизбаллы" и первые прямые обмены ударами между Израилем и Ираном.

За этот год 80 из 100 оборонных корпораций с крупнейшим объемом продаж показали рост доходов, и только у 20 корпораций доходы снизились.

Три крупнейшие корпорации, американские Lockheed Martin, RTX и Northrop Grumman, показали стабильный рост доходов на 3%-4%, британский BAE с 7% роста поднялся с шестой строчки на четвертую, американский General Dynamics с 8% роста сохранил пятую позицию.

Boeing опустился на две строчки, российский "Ростех" сохранил за собой седьмую позицию. Китайские AVIC и CETC показали снижение доходов, но, поменявшись местами, сохранили за собой 8 и 9 строчки рейтинга. Американская L3Harris Technologies вошла в ТОП-10, вытеснив из нее потерявшую 30% дохода китайскую NORINCO.

Три израильских оборонных концерна улучшили свои позиции. "Эльбит Маарахот" показал 13,6% роста и поднялся с 27-й строчки на 25-ю, "Израильская авиационная промышленность" с 12,6% роста доходов поднялась с 34-го места на 31-е, а "Рафаэль" с 22,7% роста доходов переместился с 41-й строчки на 34-ю. Их доля от совокупной доходности ТОП-100 оборонных концернов составила 2,4%.

В целом 2024 год стал рекордным для оборонных концернов Ближнего Востока, совокупное представительство которых в ТОП-100 выросло до 9, а совокупная доходность – на 13,7% (почти 8 миллиардов долларов).

Немного отстав от израильских концернов, базирующаяся в ОАЭ EDGE Group, впервые попав в ТОП-100, сразу заняла 37-ю строчку. Турецкое представительство выросло до пяти корпораций – ASELSAN (47), Turkish Aerospace Industries (65), Baykar (73), Roketsan (87) и MKE (93)