x
11 апреля 2025
|
последняя новость: 09:00
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
11 апреля 2025
|
11 апреля 2025
|
последняя новость: 09:00
11 апреля 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Экономика

Агентство Moody's повысило прогноз по рейтингу израильских банков

время публикации: 11 апреля 2025 г., 07:41 | последнее обновление: 11 апреля 2025 г., 07:41
Агентство Moody's повысило прогноз по рейтингу израильских банков
AP Photo/Mark Lennihan

Международное рейтинговое агентство Moody's объявило о повышении прогноза по рейтингу израильских банков с негативного до нейтрального "в связи с ростом ВВП в реальном исчислении".

В то же время аналитики агентства отмечают риски значительной доли сектора недвижимости в кредитных портфелях банков.

Напомним, что ранее агентство оставило суверенный кредитный рейтинг Израиля без изменений на уровне Baa1 с негативным прогнозом.

Экономика
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Экономика // 31 марта 2025

Агентство Fitch подтвердило кредитный рейтинг Израиля на прежнем уровне
// https://www.newsru.co.il/ // Экономика // 25 марта 2025

Moody's: политические риски ослабили устойчивость израильской экономики
// https://www.newsru.co.il/ // Экономика // 17 марта 2025

Агентство Moody's передало ответственность за отчеты по Израилю от британского отдела американскому