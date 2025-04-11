Агентство Moody's повысило прогноз по рейтингу израильских банков
время публикации: 11 апреля 2025 г., 07:41 | последнее обновление: 11 апреля 2025 г., 07:41
Международное рейтинговое агентство Moody's объявило о повышении прогноза по рейтингу израильских банков с негативного до нейтрального "в связи с ростом ВВП в реальном исчислении".
В то же время аналитики агентства отмечают риски значительной доли сектора недвижимости в кредитных портфелях банков.
Напомним, что ранее агентство оставило суверенный кредитный рейтинг Израиля без изменений на уровне Baa1 с негативным прогнозом.
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