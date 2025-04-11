Агентство Moody's повысило прогноз по рейтингу израильских банков

Международное рейтинговое агентство Moody's объявило о повышении прогноза по рейтингу израильских банков с негативного до нейтрального "в связи с ростом ВВП в реальном исчислении".

В то же время аналитики агентства отмечают риски значительной доли сектора недвижимости в кредитных портфелях банков.

Напомним, что ранее агентство оставило суверенный кредитный рейтинг Израиля без изменений на уровне Baa1 с негативным прогнозом.