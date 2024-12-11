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Экономика

Инвесторы оценили SpaceX в 350 миллиардов долларов

Космос
Илон Маск
Финансы
время публикации: 11 декабря 2024 г., 09:43 | последнее обновление: 11 декабря 2024 г., 09:43

Компания SpaceX Илона Маска и ее инвесторы договорились о сделке по выкупу акций внутренних держателей на сумму до 1,25 миллиарда долларов.

Как сообщает Bloomberg, эта сделка дает SpaceX, являющейся частной компанией, рыночную оценку в 350 миллиардов долларов. Это делает ее самой дорогой частной компанией в мире.

Стоимость одной акции выросла по сравнению с предыдущей оценкой со 112 долларов до 185 долларов.

SpaceX является ведущим поставщиком услуг по запуску ракет, осуществляя запуски спутников, грузов и людей в космос для NASA, Пентагона и коммерческих партнеров, а также развивает крупную сеть спутников Starlink, предоставляющих интернет-услуги.

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