Инвесторы оценили SpaceX в 350 миллиардов долларов

Компания SpaceX Илона Маска и ее инвесторы договорились о сделке по выкупу акций внутренних держателей на сумму до 1,25 миллиарда долларов.

Как сообщает Bloomberg, эта сделка дает SpaceX, являющейся частной компанией, рыночную оценку в 350 миллиардов долларов. Это делает ее самой дорогой частной компанией в мире.

Стоимость одной акции выросла по сравнению с предыдущей оценкой со 112 долларов до 185 долларов.

SpaceX является ведущим поставщиком услуг по запуску ракет, осуществляя запуски спутников, грузов и людей в космос для NASA, Пентагона и коммерческих партнеров, а также развивает крупную сеть спутников Starlink, предоставляющих интернет-услуги.