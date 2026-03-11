IEA предложило выпустить на рынок стратегические нефтяные резервы

Международное энергетическое агентство (IEA) предложило осуществить крупнейший в своей истории выпуск стратегических нефтяных резервов на рынок, чтобы сдержать рост цен на нефть на фоне войны с Ираном, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники.

По сведениям издания, речь идет об объеме, который превысит 182 млн баррелей, высвобожденных странами-членами IEA в рамках двух координированных интервенций в 2022 году после российского вторжения в Украину.

Ранее Reuters сообщало, что IEA призвало к координированному высвобождению аварийных нефтяных запасов на встрече министров финансов G7, а сами страны «семерки» договорились продолжать мониторинг ситуации на энергетическом рынке и при необходимости поддержать глобальные поставки нефти. Агентство также отмечало, что на фоне конфликта цены на нефть поднимались почти до 120 долларов за баррель.

10 марта министры энергетики G7 пока не приняли окончательного решения о выпуске резервов и поручили МЭА дополнительно оценить ситуацию. Само агентство объявило о созыве чрезвычайного заседания стран-участниц.