Гендиректор Aramco: мы выводим нефтепровод East-West на полную мощность, но это не решение проблемы

Генеральный директор саудовской национальной нефтедобывающей корпорации Aramco Амин Насер заявил, что в ближайшие дни нефтепровод East-West, соединяющий Персидский залив с Красным морем, будет выведен на полную мощность (5 миллионов баррелей в сутки).

По словам Насера, это можно было бы сделать и быстрее, но проблема заключалась в перенаправлении части потребителей.

"Мы делаем все возможное, чтобы в сложившихся обстоятельствах удовлетворить потребности большинства наших клиентов, однако основная часть резервных мощностей по добыче нефти сосредоточена именно в Персидском заливе, поэтому возобновление судоходства в Ормузском проливе абсолютно необходимо", - подчеркнул глава Aramco.