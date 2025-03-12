x
12 марта 2025
|
последняя новость: 08:29
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
12 марта 2025
|
12 марта 2025
|
последняя новость: 08:29
12 марта 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Экономика

Льготный тариф налога на покупку электромобилей продлен до конца года

Налоги
Автомобили
время публикации: 12 марта 2025 г., 08:02 | последнее обновление: 12 марта 2025 г., 08:02
Льготный тариф налога на покупку электромобилей продлен до конца года
Nati Shohat/Flash90

Финансовая комиссия Кнессета продлила срок действия плана льготного налога на покупку электромобилей до конца 2025 года.

Таким образом, до конца года налог на покупку электромобилей останется на уровне 45%.

Также комиссия постановила, что налог на покупку коммерческих электромобилей в ближайшие два года будет составлять 35%.

Экономика
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Экономика // 26 февраля 2025

Сниженный налог на электромобили продлили на две недели
// https://www.newsru.co.il/ // Экономика // 17 февраля 2025

Tesla впервые открыла свои точки сверхбыстрой зарядки для владельцев других электромобилей в Израиле
// https://www.newsru.co.il/ // Экономика // 12 декабря 2024

Налоговое управление опубликовало схему налогообложения автомобилей на 2025 год