Льготный тариф налога на покупку электромобилей продлен до конца года

Финансовая комиссия Кнессета продлила срок действия плана льготного налога на покупку электромобилей до конца 2025 года.

Таким образом, до конца года налог на покупку электромобилей останется на уровне 45%.

Также комиссия постановила, что налог на покупку коммерческих электромобилей в ближайшие два года будет составлять 35%.