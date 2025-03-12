Льготный тариф налога на покупку электромобилей продлен до конца года
время публикации: 12 марта 2025 г., 08:02 | последнее обновление: 12 марта 2025 г., 08:02
Финансовая комиссия Кнессета продлила срок действия плана льготного налога на покупку электромобилей до конца 2025 года.
Таким образом, до конца года налог на покупку электромобилей останется на уровне 45%.
Также комиссия постановила, что налог на покупку коммерческих электромобилей в ближайшие два года будет составлять 35%.
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