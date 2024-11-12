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Экономика

В Израиле инвестиции в сферу ИИ в 3-4 раза выше, чем в США и в Европе

время публикации: 12 ноября 2024 г., 15:19 | последнее обновление: 12 ноября 2024 г., 15:19
В Израиле инвестиции в сферу ИИ в 3-4 раза выше, чем в США и в Европе
Flash90

По данным некоммерческой компании Startup Nation Central, стартапы, занятые разработками в сфере искусственного интеллекта вырываются вперед по сравнению с стартапами не из сферы ИИ. Объем инвестиций в сферу ИИ в Израиле в 3-4 раза выше, чем в США и в Европе, а в числе инвесторов такие технологические гиганты, как Microsoft, Google, Amazon, Meta, NVIDIA, Apple и другие.

Как сообщает экономическое издание "Калькалист", несмотря на то, что компании ИИ составляют лишь 30% экосистемы стартапов, на них приходится 47% от общего объема инвестиций. С 2014 года количество таких компаний выросло на 173%, что значительно превышает рост компаний, не связанных с ИИ.

Стартапы в сфере искусственного интеллекта показывают лучшие результаты по привлечению начального капитала: только 32% таких компаний не удалось привлечь инвестиции, по сравнению с 50% и более стартапов в других секторах. И несмотря на снижение числа новых компаний, ИИ остается приоритетным направлением для инвестиций.

С 2018 года доля Израиля в инвестициях в ИИ стабильно превышала показатели США и Европы, иногда в три или четыре раза. И несмотря на недавний рост инвестиций в ИИ в США из-за ряда заметных сделок, Израиль сохраняет свою уникальную конкурентную позицию в этой сфере в мире.

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