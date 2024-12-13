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Экономика

В аэропорту Хайфы установили автоматы для биометрических паспортов и откроют Duty Free

Авиация
Хайфа
время публикации: 13 декабря 2024 г., 07:16 | последнее обновление: 13 декабря 2024 г., 07:16
В аэропорту Хайфы установили автоматы для биометрических паспортов и откроют Duty Free
Wikipedia.org. Фото: LLHZ2805

22 декабря из аэропорта Хайфы должна начать действовать авиакомпания Air Haifa, которая будет обслуживать авиасообщение с Эйлатом, Ларнакой и Афинами.

В тот же день начнет действовать новый маршрут номер 100 автобусной компании "Эгед", который соединит транспортный узел "Мерказит а-Мифрац" с аэропортом.

В аэропорту уже установлены терминалы для считывания биометрических загранпаспортов, обновлена взлетная полоса, расширены автостоянки.

Магазины Duty Free откроются через несколько месяцев, когда будет выбрана компания-оператор.

Экономика
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