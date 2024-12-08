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"Эйр Хайфа" начинает регулярные рейсы из Хайфы в Афины, Ларнаку и Эйлат

Авиация
Хайфа
время публикации: 08 декабря 2024 г., 14:10 | последнее обновление: 08 декабря 2024 г., 14:10
"Эйр Хайфа" начинает регулярные рейсы из Хайфы в Афины, Ларнаку и Эйлат
Wikipedia.org. Фото: LLHZ2805

Авиакомпания "Эйр Хайфа" начинает выполнять рейсы в Афины, в Ларнаку и в Эйлат из хайфского аэропорта своими тремя новыми самолетами ATR 72-600.

Рейсы в Афину стартуют 2 января 2025 года, стоимость перелета составит от 149 долларов в одну сторону. На первом этапе полеты будут выполняться пять раз в неделю, в воскресенье, понедельник, среду, четверг и пятницу, из Афин рейс будет отправляться в 13:00, а из Хайфы – в 9:00.

Компания будет также выполнять три ежедневных рейса из Хайфы в Ларнаку по цене от 49 долларов в одну сторону и два ежедневных рейса в Эйлат по цене от 189 шекелей в одну сторону.

Как сообщает телеграм-канал "Новости авиации", для повышения доступности хайфского аэропорта для пассажиров с 22 декабря будет запущен новый автобусный маршрут компании "Эгед", маршрут 100 соединит центральную станцию "А-Мифрац" с терминалом аэропорта Хайфы.

Новый автобус будет выезжать каждые 30 минут и обеспечит удобный, доступный и недорогой доступ пассажиров, прибывающих на станцию "А-Мифрац" на поезде "Ракевет Исраэль", автобусе, метроните или по хайфскому фуникулеру с аэропортом.

Управление аэропортов и министерство транспорта завершают инфраструктурные работы в аэропорту Хайфы, в рамках которых был проведен капитальный ремонт взлетно-посадочной полосы, оборудованы дополнительные парковочные места возле терминала, модернизированы операционные системы аэропорта и установлены биометрические пункты контроля для пассажиров международных рейсов. Через несколько месяцев ожидается открытие магазина Duty Free в терминале аэропорта.

Пассажирам рекомендуется прибывать в терминал за час и пятнадцать минут до вылета.

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