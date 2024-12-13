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Экономика

Маск объявил о переносе штаб-квартиры SpaceX в новый город Старбейс

время публикации: 13 декабря 2024 г., 05:38 | последнее обновление: 13 декабря 2024 г., 05:45
Маск объявил о переносе штаб-квартиры SpaceX в новый город Старбейс
x.com/elonmusk

Миллиардер Илон Маск заявил в принадлежащей ему соцсети Х, что штаб-квартира его аэрокосмической компании SpaceX будет перенесена в новый город Старбейс, представляющий собой космическую базу компании Starbasе.

Представлен документ, согласно которому SpaceX направила местному судье просьбу провести выборы для наделения своей площадки для строительства и космических запусков Starbase на юге Техаса статусом отдельного города. В документе отмечается, что на территории базы проживают несколько сотен сотрудников компании.

"Штаб-квартира SpaceX теперь официально будет располагаться в городе Старбейс, штат Техас", – написал Маск.

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