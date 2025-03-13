Из-за отсутствия собственных средств 40% жителей севера не построят защищенные комнаты

В министерстве финансов полагают, что примерно 40% жителей приграничных населенных пунктов, расположенных на расстоянии от одного до пяти километров границы с Ливаном, не будут пристраивать к своим домам и квартирам защищенные комнаты ("мамад"), поскольку у них нет на это достаточного первоначального взноса. Лишь 60% государственных средств, выделенных на финансирование самостоятельного укрепления частных домов, будут использованы.

Эти данные были представлены на заседании парламентской комиссии по делам Негева и Галилеи. На каждое домохозяйство выделяется грант в размере 132 тысяч шекелей, и при расчете на 10 тысяч домов бюджет на выплаты составляет 875 миллионов шекелей. Но для получения гранта необходимо пройти не для всех доступные бюрократические процедуры, и не все могут найти собственный капитал в размере около 50 тысяч шекелей, так что минфин ожидает, что лишь 60% выделенного на гранты бюджета будет освоено.

Представитель форума прифронтовых районов Моше Давидович привел на заседании комиссии данные по районе Мате-Ашер, в соответствии с которыми 70% людей, проживающих в домах без бомбоубежищ – это пожилые, малоимущие и больные люди. Им очень сложно самостоятельно получить разрешение, найти подрядчика и построить защищенную комнату. Организованного планирования в обычных населенных пунктах для таких целей нет, в отличие от кибуцев.

Председатель комиссии Одед Форер выразил убежденность, что бюджетный отдел министерства финансов заранее знал об этом, когда принималось решение переложить заботу об укреплении домов на их владельцев и жильцов. Он подчеркнул, что нет никакой логичной причины, почему в семи километрах от сектора Газы все дома были укреплены с государственным планированием и финансированием, а на севере этого не произошло.

Ныне действующая программа установила цены еще в 2018 году, когда средняя стоимость защищенной комнаты составляла около 150 тысяч шекелей, на несколько десятков шекелей меньше, чем сейчас. Однако в минфине отказались привязать грант к фиксированному проценту от стоимости строительства, опасаясь, что подрядчики будут намеренно завышать цены.

Стоимость установки защищенной комнаты армией составляет 200 тысяч шекелей, и хотя это дороже, чем выделяемый северянам грант, министерство финансов и местные власти при такой формуле избегают завышения цен и сложных бюрократических процедур. Для того, чтобы защитить всю северную границу максимум за полтора года, требуется дополнительный бюджет в размере 1,1 миллиарда шекелей.