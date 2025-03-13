x
13 марта 2025
|
последняя новость: 19:40
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
13 марта 2025
|
13 марта 2025
|
последняя новость: 19:40
13 марта 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Экономика

Из-за отсутствия собственных средств 40% жителей севера не построят защищенные комнаты

Минфин
Кнессет
время публикации: 13 марта 2025 г., 18:59 | последнее обновление: 13 марта 2025 г., 19:05
Из-за отсутствия собственных средств 40% жителей севера не построят защищенные комнаты
Gili Yaari / Flash 90

В министерстве финансов полагают, что примерно 40% жителей приграничных населенных пунктов, расположенных на расстоянии от одного до пяти километров границы с Ливаном, не будут пристраивать к своим домам и квартирам защищенные комнаты ("мамад"), поскольку у них нет на это достаточного первоначального взноса. Лишь 60% государственных средств, выделенных на финансирование самостоятельного укрепления частных домов, будут использованы.

Эти данные были представлены на заседании парламентской комиссии по делам Негева и Галилеи. На каждое домохозяйство выделяется грант в размере 132 тысяч шекелей, и при расчете на 10 тысяч домов бюджет на выплаты составляет 875 миллионов шекелей. Но для получения гранта необходимо пройти не для всех доступные бюрократические процедуры, и не все могут найти собственный капитал в размере около 50 тысяч шекелей, так что минфин ожидает, что лишь 60% выделенного на гранты бюджета будет освоено.

Представитель форума прифронтовых районов Моше Давидович привел на заседании комиссии данные по районе Мате-Ашер, в соответствии с которыми 70% людей, проживающих в домах без бомбоубежищ – это пожилые, малоимущие и больные люди. Им очень сложно самостоятельно получить разрешение, найти подрядчика и построить защищенную комнату. Организованного планирования в обычных населенных пунктах для таких целей нет, в отличие от кибуцев.

Председатель комиссии Одед Форер выразил убежденность, что бюджетный отдел министерства финансов заранее знал об этом, когда принималось решение переложить заботу об укреплении домов на их владельцев и жильцов. Он подчеркнул, что нет никакой логичной причины, почему в семи километрах от сектора Газы все дома были укреплены с государственным планированием и финансированием, а на севере этого не произошло.

Ныне действующая программа установила цены еще в 2018 году, когда средняя стоимость защищенной комнаты составляла около 150 тысяч шекелей, на несколько десятков шекелей меньше, чем сейчас. Однако в минфине отказались привязать грант к фиксированному проценту от стоимости строительства, опасаясь, что подрядчики будут намеренно завышать цены.

Стоимость установки защищенной комнаты армией составляет 200 тысяч шекелей, и хотя это дороже, чем выделяемый северянам грант, министерство финансов и местные власти при такой формуле избегают завышения цен и сложных бюрократических процедур. Для того, чтобы защитить всю северную границу максимум за полтора года, требуется дополнительный бюджет в размере 1,1 миллиарда шекелей.

Экономика
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 30 сентября 2024

"Северный щит": отремонтированы 746 общественных бомбоубежищ в зоне обстрела
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 11 августа 2024

У 35% жителей Израиля нет дома бомбоубежища и защищенной комнаты. Рекомендации
// https://www.newsru.co.il/ // Община // 06 августа 2024

Рекомендации для пенсионеров по подготовке к чрезвычайной ситуации: что необходимо сделать
// https://www.newsru.co.il/ // Экономика // 15 июля 2024

По новым правилам, обстреливаемые районы не имеют права на грант за строительство "мамада"