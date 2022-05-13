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NEWSru.co.il :: Экономика13 мая 2022 г., 13:26

Илон Маск приостановил сделку по покупке Twitter

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Илон Маск приостановил сделку по покупке Twitter

Американский миллиардер Илон Маск, владелец Tesla и SpaceX, сообщил о приостановке сделки по покупке Twitter. "Сделка с Twitter временно приостановлена до получения деталей, подтверждающих, что доля спамовых/фейковых аккаунтов действительно составляет менее 5%", – пишет Маск на своей странице.

25 апреля совет директоров Twitter объявил, что принял предложение Илона Маска. Сообщалось, что компания будет продана за 44 млрд долларов, 54,2 доллара за акцию. С этой сделкой Twitter перестает быть публичной компанией и переходит в частную собственность самого богатого человека планеты. По состоянию на апрель 2021 года в компании работали 5500 сотрудников, у нее было 35 офисов по всему миру.


В ходе торгов 13 мая акции Twitter теряют в цене 21%, акции Tesla Inc. подорожали на 4,6%.

По оценкам Bloomberg Billionaires Index, состояние Маска составляет $215 млрд. Он является самым состоятельным человеком в мире. Но большая часть его благосостояния представлена в виде долей в основанных им компаниях Tesla и Space Exploration Technologies Corp. (SpaceX). Маск не получает зарплату в этих компаниях, хотя входит в топ-менеджмент. Вместо этого он получает вознаграждение акциями.

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