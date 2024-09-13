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Экономика

С 8 января израильтянам придется платить 10 фунтов за разрешение на въезд в Великобританию

время публикации: 13 сентября 2024 г., 09:09 | последнее обновление: 13 сентября 2024 г., 09:09
С 8 января израильтянам придется платить 10 фунтов за разрешение на въезд в Великобританию
AP

Правительство Соединенного королевства объявило о введении с 8 января 2025 года предварительного скрининга (ETA) для туристов, прибывающих из стран, с которыми у Великобритании действует безвизовый режим.

С этого числа обладателям израильского паспорта придется пройти регистрацию за несколько дней до полета в Великобританию и заплатить за это 10 британских фунтов. Регистрация будет выдаваться в течение трех дней и будет действительна в течение двух лет.

Запросы на регистрацию можно будет подавать с 27 ноября.

Следует подчеркнуть, что регистрация необходима и для тех, кто летит через Великобританию в другие страны.

Следует отметить, что Израиль вводит предварительный скрининг для туристов из стран с безвизовым режимом с 1 января 2025 года, а для граждан Германии и США он действует уже с минувшего лета.

Европейский союз планирует ввести аналогичную практику в течение 2025 года.

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