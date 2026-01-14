Названы самые безопасные авиакомпании Европы в новом мировом рейтинге

Сайт AirlineRatings проанализировал статистику инцидентов у 320 авиакомпаний, скорректировав ее с учетом количества выполненных рейсов, возраста авиапарка, уровня подготовки пилотов и общих стандартов безопасности. На основе этих данных был составлен рейтинг 25 самых безопасных авиакомпаний мира на 2026 год. В этом году при расчетах также уделили больше внимания мерам по снижению рисков, связанных с турбулентностью.

Генеральный директор AirlineRatings Шэрон Питерсен отметила, что различия между авиакомпаниями в рейтинге становятся все менее заметными, однако лидер остается один. В 2026 году первое место впервые занял перевозчик из региона Персидского залива – Etihad Airways из Абу-Даби, обойдя прошлогоднего лидера Air New Zealand. В целом верхние строчки рейтинга во многом заняли авиакомпании Ближнего Востока и Азиатско-Тихоокеанского региона, тогда как в топ-25 вошли семь европейских перевозчиков.

Самой безопасной авиакомпанией Европы вновь признали Turkish Airlines: турецкий национальный перевозчик занял 12-е место в общем зачете. Компания, базирующаяся в Стамбуле, удерживает мировой рекорд по числу стран, куда выполняет рейсы одна авиакомпания, а в 2025 году была названа Skytrax шестой лучшей авиакомпанией мира. Последняя катастрофа со смертельным исходом у Turkish Airlines произошла в 2009 году при посадке Boeing 737-800 в амстердамском аэропорту Схипхол, тогда погибли девять человек.

Следом, на 13-й позиции, расположилась британская Virgin Atlantic, в то время как ее "родственная" Virgin Australia оказалась выше – на девятом месте. С момента основания в 1984 году Virgin Atlantic не имела ни одной авиакатастрофы с человеческими жертвами. Среди других европейских авиакомпаний в рейтинге оказались TAP Air Portugal (16-е место), SAS (17-е), British Airways (18-е), Iberia (20-е) и Lufthansa (21-е).

В отдельном списке безопасности лоукост-перевозчиков европейские авиакомпании составили около 40% участников. Первое место заняла HK Express, а лучшей в Европе стала easyJet, оказавшаяся пятой в общем зачете. Британский бюджетный перевозчик с 1995 года не имел смертельных авиакатастроф. В рейтинг также вошли airBaltic (7-е место), Wizz Air (9-е), который недавно сообщил об открытие хаба в аэропорту Бен-Гуриона, TUI (11-е), Vueling (12-е), Norwegian (13-е), Jet2 (17-е), Ryanair (18-е), Transavia (20-е) и Eurowings (21-е).

AirlineRatings использует семизвездочную систему оценки безопасности, и в топ-25 попадают только авиакомпании с максимальными баллами. При расчетах учитываются серьёзные инциденты, связанные с пилотированием, которые могут снизить рейтинг на одну или две звезды, а также авиакатастрофы со смертельным исходом за последние десять лет – за них компания теряет три звезды. Террористические акты, захваты самолетов, суициды и аварии по вине других воздушных судов в расчёт не принимаются.

Дополнительно анализируются результаты международных проверок, включая аудит безопасности IATA, национальные инспекции ICAO и оценки Федерального управления гражданской авиации США (FAA). В 2026 году впервые был учтен фактор участия авиакомпаний в программе IATA Turbulence Aware. В дальнейшем рейтинг планируют расширять, добавляя критерии, связанные с правилами перевозки литиевых батарей, качеством видеороликов по безопасности и использованием современных систем мониторинга рисков.