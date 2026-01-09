Во многих авиакомпаниях питьевая вода имеет относительно низкое качество. Отчет

Исследователи из Центра изучения пищи как лекарства и долголетия проанализировали данные о качестве воды на борту самолетов, собранные Агентством по охране окружающей среды (EPA). Некоторые авиакомпании показывали хорошие результаты: вода оставалась чистой и не содержала потенциально опасные бактерии, такие как кишечная палочка (Escherichia coli). Однако у многих других компаний качество воды варьировалось от среднего до крайне плохого. Ученые отмечают, что EPA могла бы эффективнее выполнять свои функции, в том числе применять санкции к авиакомпаниям, которые регулярно нарушают правила.

В 2011 году EPA ввело Правила по питьевой воде в самолетах (ADWR), цель которых – модернизировать систему обеспечения водой на борту и повысить ее качество. Вода в самолетах обычно хранится в резервуарах как для внутренних, так и для международных рейсов. Согласно этим правилам, авиакомпании обязаны регулярно проверять воду на наличие определенных микроорганизмов. Среди них – колиформные бактерии, которые могут вызывать заболевания и служат индикатором присутствия других микробов, содержащихся в человеческих фекалиях. Также тесты выявляют кишечную палочку (E. coli), вид колиформных бактерий, который часто становится причиной пищевых отравлений.

Исследование Центра по качеству воды в авиакомпаниях охватывало 10 крупных и 11 региональных авиакомпаний США. Ученые проанализировали данные EPA, собранные с 1 октября 2022 года по 30 сентября 2025 года. Для составления рейтинга авиакомпаний использовалась шкала от 0 до 5 (с оценкой в буквах), основанная на нескольких показателях: общем числе нарушений на один самолет, публичных уведомлениях, превышениях допустимого уровня кишечной палочки и частоте очистки водных систем. Результаты показали, что только одна авиакомпания получила высший балл 5,0 – Delta Airlines. Frontier Airlines стала единственной другой компанией с оценкой A и баллом 4,80, а Alaska Airlines заняла третье место с оценкой B (3,85). Среди крупных авиакомпаний наихудшие показатели продемонстрировала American Airlines с оценкой D (1,75). Почти все региональные авиакомпании показали низкие результаты, и лишь GoJet Airlines получила оценку B.