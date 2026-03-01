x
01 марта 2026
|
последняя новость: 03:37
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
01 марта 2026
|
01 марта 2026
|
последняя новость: 03:37
01 марта 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Пресса

WP: наследный принц Саудовской Аравии поддержал удар США по Ирану в частных разговорах с Трампом

Саудовская Аравия
Дональд Трамп
Война с Ираном
время публикации: 01 марта 2026 г., 02:54 | последнее обновление: 01 марта 2026 г., 02:59
WP: наследный принц Саудовской Аравии поддержал удар США по Ирану в частных разговорах с Трампом
AP Photo/Mark Schiefelbein

Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммад бин Салман в течение последнего месяца несколько раз разговаривал с президентом США Дональдом Трампом и выражал поддержку американскому удару по Ирану, хотя публично выступал за дипломатическое решение кризиса, пишет The Washington Post со ссылкой на четыре информированных источника.

По сведениям издания, саудовская сторона, сохраняя публичную линию на деэскалацию, в частном порядке убеждала Вашингтон, что отказ от силового сценария может усилить позиции Тегерана.

В публикации отмечается, что в преддверии решения Белого дома о начале масштабной операции против Ирана на администрацию Трампа оказывали влияние и консультации с израильским руководством.

Пресса
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook