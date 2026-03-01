WP: наследный принц Саудовской Аравии поддержал удар США по Ирану в частных разговорах с Трампом

Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммад бин Салман в течение последнего месяца несколько раз разговаривал с президентом США Дональдом Трампом и выражал поддержку американскому удару по Ирану, хотя публично выступал за дипломатическое решение кризиса, пишет The Washington Post со ссылкой на четыре информированных источника.

По сведениям издания, саудовская сторона, сохраняя публичную линию на деэскалацию, в частном порядке убеждала Вашингтон, что отказ от силового сценария может усилить позиции Тегерана.

В публикации отмечается, что в преддверии решения Белого дома о начале масштабной операции против Ирана на администрацию Трампа оказывали влияние и консультации с израильским руководством.