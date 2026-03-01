x
Пресса

CBS: убиты около 40 высокопоставленных иранских чиновников

время публикации: 01 марта 2026 г., 03:13 | последнее обновление: 01 марта 2026 г., 03:17
CBS: убиты около 40 высокопоставленных иранских чиновников
AP Photo/Vahid Salemi

Телеканал CBS со ссылкой на разведывательные и военные источники сообщил, что в результате израильских и американских ударов в первый день войны были убиты около 40 высокопоставленных иранских чиновников.

Пресс-служба ЦАХАЛа ранее сообщала, что вскоре после начала операции "Рычание льва" была "уничтожена верхушка силового руководства" Ирана.

Названы следующие имена (отметим, что сведения официально пока не подтверждены Тегераном):

Али Шамхани – секретарь "Совета обороны", один из ключевых участников процесса принятия решений в сфере безопасности и личный советник Али Хаменеи по вопросам безопасности.

Мохаммад Пакпур – командующий "Корпуса стражей исламской революции" (КСИР), один из руководителей "программы уничтожения Израиля".

Салах Асади – глава разведотдела штаба чрезвычайного командования и "старший офицер разведки" штаба иранских сил. Он участвовал в разработке стратегии против Израиля и США и занимался "программой уничтожения Израиля".

Мохаммад Ширази – глава военной канцелярии верховного лидера Ирана с 1989 года. В сообщении ЦАХАЛа назван ключевой фигурой, обеспечивавшей связь между высшим командованием вооруженных сил и верховным лидером.

Азиз Насирзаде – министр обороны Ирана. Ранее занимал ряд ключевых должностей, включая командующего ВВС армии Ирана и замначальника генштаба. Он отвечал за производство ракет и вооружений для иранских прокси, а также за "Организацию оборонных инноваций и исследований", продвигавшую проекты в области ядерного, биологического и химического оружия.

Хусейн Джабаль Аамельян – председатель организации "Организацию оборонных инноваций и исследований", отвечавшей за развитие передовых технологий и вооружений; в заявлении ему приписывается многолетнее продвижение проектов в области ядерного, биологического и химического оружия.

Реза Мотафери-Ния – бывший председатель "Организацию оборонных инноваций и исследований"; в заявлении указано, что он продвигал усилия по разработке ядерного оружия.

ЦАХАЛ заявляет, что ВВС продолжают наносить удары по Ирану "на основе точной разведывательной информации" и "в координации и сотрудничестве с армией США", подчеркивая, что будет действовать против всех, кто попытается нанести ущерб безопасности Израиля.

