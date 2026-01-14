Трамп: федеральное правительство не будет финансировать "города-убежища"

Президент США Дональд Трамп заявил на своей странице в принадлежащей ему соцсети Truth Social, что с 1 февраля 2026 года федеральное правительство не будет перечислять штатам выплаты за "коррумпированные и криминальные "центры защиты", известные как "города-убежища"".

По его словам, такие юрисдикции "порождают преступность и насилие", и если штаты хотят сохранять их, "пусть оплачивают сами".

"Города-убежища" (sanctuary cities) в США – это общий термин для городов/округов/штатов, которые ограничивают участие местной полиции и служб в федеральном иммиграционном контроле. То есть местные власти не проверяют иммиграционный статус людей при обычных контактах с полицией или ограничивают такие проверки; не выполняют автоматически просьбы ICE "подержать" человека в изоляторе сверх срока, если нет судебного ордера; могут не передавать ICE часть данных или не уведомлять заранее о дате освобождения задержанного – в зависимости от местных правил. Это обычно делается, чтобы люди без статуса не боялись обращаться в полицию как жертвы/свидетели и сотрудничать со следствием; чтобы сфокусировать ресурсы полиции на местной преступности, а не на иммиграционных вопросах. Сторонники такого подхода считают, что это повышает доверие к полиции и общественную безопасность. Противники утверждают, что это мешает федеральным иммиграционным органам и может приводить к тому, что правонарушители остаются на свободе.