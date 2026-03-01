x
01 марта 2026
|
последняя новость: 02:12
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
01 марта 2026
|
01 марта 2026
|
последняя новость: 02:12
01 марта 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Первая жертва войны в Израиле: в результате иранского удара погибла женщина

Война с Ираном
Мада
Погибшие
время публикации: 01 марта 2026 г., 01:00 | последнее обновление: 01 марта 2026 г., 01:06
Первая жертва войны в Израиле: в результате иранского удара погибла женщина
Пресс-служба МАДА

Скончалась женщина примерно 50 лет, получившая крайне тяжелые ранения в результате падения иранской ракеты в районе Гуш-Дана.

Ранее сообщалось, что продолжаются разборы завалов в Гуш-Дане, где упала иранская ракета.

МАДА сообщала о более 20 пострадавших. Женщина около 50 лет была в критическом состоянии, медики были вынуждены констатировать ее смерть. Мужчина около 40 лет в тяжелом состоянии и мужчина около 30 лет в состоянии средней тяжести, женщину около 90 лет в состоянии средней тяжести, а также мальчик около 8 лет в состоянии средней тяжести. 17 пострадавших в легком состоянии.

В целом по Израилю за первый день войны, по данным МАДА: одна погибшая, один раненый в тяжелом состоянии, двое в состоянии средней тяжести, около 120 получили легкие ранения и травмы.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 01 марта 2026

2-й день войны "Рычание льва": ЦАХАЛ атакует ракетные объекты Ирана