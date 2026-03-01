Первая жертва войны в Израиле: в результате иранского удара погибла женщина

Скончалась женщина примерно 50 лет, получившая крайне тяжелые ранения в результате падения иранской ракеты в районе Гуш-Дана.

Ранее сообщалось, что продолжаются разборы завалов в Гуш-Дане, где упала иранская ракета.

МАДА сообщала о более 20 пострадавших. Женщина около 50 лет была в критическом состоянии, медики были вынуждены констатировать ее смерть. Мужчина около 40 лет в тяжелом состоянии и мужчина около 30 лет в состоянии средней тяжести, женщину около 90 лет в состоянии средней тяжести, а также мальчик около 8 лет в состоянии средней тяжести. 17 пострадавших в легком состоянии.

В целом по Израилю за первый день войны, по данным МАДА: одна погибшая, один раненый в тяжелом состоянии, двое в состоянии средней тяжести, около 120 получили легкие ранения и травмы.