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Экономика

Конец империи Инбаль Ор: незащищенные кредиторы получили 3,3% долга

Недвижимость
Мошенничество
Банкротство
время публикации: 14 июля 2025 г., 11:50 | последнее обновление: 14 июля 2025 г., 11:50
Конец империи Инбаль Ор: незащищенные кредиторы получили 3,3% долга
Avshalom Sassoni/FLASH90

Через 9 лет после краха холдинга "Ор Сити НАДЛАН", во главе которой стояла Инбаль Ор, Тель-Авивский окружной суд разрешил ликвидатору завершить процесс ликвидации холдинга.

Группа "Ор Сити" реализовала строительные проекты методом объединения потенциальных покупателей в жилищные кооперативы, и в последние годы деятельности компании многие клиенты потеряли свои деньги и не получили квартиры.

Ор была объявлена банкротом, а впоследствии признана виновной в мошенничестве и приговорена к 7,5 годам тюремного заключения.

В общей сложности в результате краха холдинга пострадали 600 семей. Ликвидатору удалось вернуть 150 миллионов шекелей и обеспечить завершение строительства нескольких сотен квартир.

Семьи, имевшие защиту в виде предупредительной записи в земельном кадастре, получили от 60% до 100% потерянных денег. Незащищенные кредиторы смогли получить лишь 3,3% долга.

Экономика
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