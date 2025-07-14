Конец империи Инбаль Ор: незащищенные кредиторы получили 3,3% долга

Через 9 лет после краха холдинга "Ор Сити НАДЛАН", во главе которой стояла Инбаль Ор, Тель-Авивский окружной суд разрешил ликвидатору завершить процесс ликвидации холдинга.

Группа "Ор Сити" реализовала строительные проекты методом объединения потенциальных покупателей в жилищные кооперативы, и в последние годы деятельности компании многие клиенты потеряли свои деньги и не получили квартиры.

Ор была объявлена банкротом, а впоследствии признана виновной в мошенничестве и приговорена к 7,5 годам тюремного заключения.

В общей сложности в результате краха холдинга пострадали 600 семей. Ликвидатору удалось вернуть 150 миллионов шекелей и обеспечить завершение строительства нескольких сотен квартир.

Семьи, имевшие защиту в виде предупредительной записи в земельном кадастре, получили от 60% до 100% потерянных денег. Незащищенные кредиторы смогли получить лишь 3,3% долга.