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Израиль

Суд распорядился оставить Инбаль Ор под стражей до окончания процесса

Суд
Мошенничество
время публикации: 01 января 2025 г., 18:15 | последнее обновление: 01 января 2025 г., 18:15
Суд распорядился оставить Инбаль Ор под стражей до окончания процесса
Flash90

Мировой суд Тель-Авива распорядился оставить экс-предпринимательницу Инбаль Ор под стражей до окончания судебного процесса. Ожидается, что приговор ей будет вынесен уже в этом месяце.

Экс-девелопер и создательница финансовой пирамиды Инбаль Ор обвиняется в многочисленных налоговых нарушениях, непредоставлении декларации об активах, нарушении закона о защите прав потребителей, в подделке корпоративных документов и мошенничестве при отягчающих обстоятельствах, жертвами которого стали ее клиенты и управляющий филиалом банка. Предпринимательнице грозит тюремное заключение сроком до 11 лет.

Израиль
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