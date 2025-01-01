Суд распорядился оставить Инбаль Ор под стражей до окончания процесса

Мировой суд Тель-Авива распорядился оставить экс-предпринимательницу Инбаль Ор под стражей до окончания судебного процесса. Ожидается, что приговор ей будет вынесен уже в этом месяце.

Экс-девелопер и создательница финансовой пирамиды Инбаль Ор обвиняется в многочисленных налоговых нарушениях, непредоставлении декларации об активах, нарушении закона о защите прав потребителей, в подделке корпоративных документов и мошенничестве при отягчающих обстоятельствах, жертвами которого стали ее клиенты и управляющий филиалом банка. Предпринимательнице грозит тюремное заключение сроком до 11 лет.