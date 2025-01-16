Инбаль Ор приговорена к семи с половиной годам тюремного заключения

Окружной суд Тель-Авива приговорил бывшую предпринимательницу Инбаль Ор, в прошлом владевшую группой компаний "Ор Сити НАДЛАН", к семи с половиной годам тюремного заключения за мошенничество, подделку корпоративных документов и множество экономических и налоговых преступлений. Кроме того, она должна будет заплатить штраф в размере 350 тысяч шекелей. Помимо тюремного заключения, она также получила условный срок по завершении пребывания за решеткой.

Судебный процесс, утомительный и сопровождавшийся не всегда адекватными выходками обвиняемой, длился более пяти лет. Судья Дана Амир, выносившая приговор, корректно уточнила в вердикте, что "речь идет о процессе, ведение которого было весьма необычным".

Инбаль Ор, в прошлом считавшаяся одной из центральных фигур на израильском рынке недвижимости, была признана виновной в мошенничестве и серьезных экономических преступлениях, общий ущерб от которых достиг почти 100 миллионов шекелей. Инбаль Ор обвинялась в налоговых нарушениях, непредоставлении декларации об активах, нарушении закона о защите прав потребителей, в подделке корпоративных документов и мошенничестве при отягчающих обстоятельствах, жертвами которого стали ее клиенты и управляющий филиалом банка.

На протяжении всего судебного процесса обвиняемая отказывалась от юридического представительства, а предоставляемые ей по требованию суда государственные адвокаты неоднократно отказывались от нее, поскольку она оскорбляля и обвиняла их во время судебных заседаний.

Судья Дана Амир отправляла Инбаль Ор на психиатрическое освидетельствование после того, как Ор ранее проигнорировала заседание по оглашению приговора и была арестована. После ночи под арестом она была доставлена в суд. На вопрос судьи о том, кто ее адвокат, Инбаль Ор закричала, что ее никто не представляет, она сама себе адвокат и никому не подписывала документы о представительстве. Судья отказалась продолжать заседание без адвоката, и вызвала службу общественной защиты.

Тогда Инбаль Ор начала кричать, что "это все происки амалекитян", потребовала вывести из зала адвоката, заявила, что "не откажется от правды" и пообещала продолжить "войну с амалекитянами". Судья распорядилась вывести Инбаль Ор из зала и спросила мнение прокуратуры и защиты о том, стоит ли направить обвиняемую на психиатрическое освидетельствование.

Психиатр в своей профессиональной оценке указал, что Инбаль Ор вменяема и может предстать перед судом.

Напомним, в августе 2016 года окружной суд выдал ордер на ликвидацию компаний, входивших в группу "Ор Сити НАДЛАН", во главе которой стояла Инбаль Ор. Группа "Ор Сити" реализовала строительные проекты методом объединения потенциальных покупателей в жилищные кооперативы, и в последние годы деятельности компании многие клиенты потеряли свои деньги и не получили квартиры. Ор была объявлена банкротом.