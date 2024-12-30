Инбаль Ор отказалась заходить в суд без религиозных книг

Несмотря на результаты психиатрического освидетельствования, доказавшего вменяемость бывшей предпринимательницы Инбаль Ор, репортажи с судебных заседаний по ее делу продолжают напоминать клинические описания в профессиональной литературе.

В понедельник, 30 декабря, Инбаль Ор отказалась заходить в зал суда без молитвенника ("Сидур") и Книги Псалмов ("Теилим"), что запрещено правилами Службы тюрем. Когда ей вновь это разъяснили, Инбаль Ор попыталась пронести книги в зал суда под одеждой.

В конечном счете, судья окружного суда Тель-Авива Дана Амир разрешила подсудимой прийти с религиозными книгами, но уже на следующее заседание, через неделю. Из-за поведения Инбаль Ор сегодняшнее заседание было отложено.

Напомним, судья направила Инбаль Ор на психиатрическое освидетельствование в больницу "Абарбанель", потому что обвиняемая вела себя неадекватно на заседании суда. Инбаль Ор ранее проигнорировала заседание по оглашению приговора и была арестована. После ночи под арестом она была доставлена в суд. На вопрос судьи о том, кто ее адвокат, Инбаль Ор закричала, что ее никто не представляет, она сама себе адвокат и никому не подписывала документы о представительстве. Судья отказалась продолжать заседание без адвоката, и вызвала службу общественной защиты.

Тогда Инбаль Ор начала кричать, что "это все происки амалекитян", потребовала вывести из зала адвоката, заявила, что "не откажется от правды" и пообещала продолжить "войну с амалекитянами". Судья распорядилась вывести Инбаль Ор из зала и спросила мнение прокуратуры и защиты о том, стоит ли направить обвиняемую на психиатрическое освидетельствование.

В четверг, 19 декабря, суд получил результаты освидетельствования: Инбаль Ор была признана вменяемой.

Напомним, Инбаль Ор обвиняется в многочисленных налоговых нарушениях, непредоставлении декларации об активах, нарушении закона о защите прав потребителей, в подделке корпоративных документов и мошенничестве при отягчающих обстоятельствах, жертвами которого стали ее клиенты и управляющий филиалом банка. Предпринимательнице грозит тюремное заключение сроком до 12 лет.