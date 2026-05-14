Иностранцам, купившим билеты на чемпионат мира по футболу, не придется платить залог за въезд в США

Администрация Дональда Трампа временно отменяет требование о внесении визового залога размером до 15 тысяч долларов для иностранных болельщиков из ряда стран, которые уже приобрели билеты на чемпионат мира по футболу. Об этом сообщил AP со ссылкой на Госдепартамент США.

Требование о залоге было введено в прошлом году в рамках ужесточения иммиграционной политики. Оно распространялось на граждан 50 стран, которые, по мнению американских властей, чаще нарушали визовый режим или вызывали опасения с точки зрения безопасности. Среди этих государств – Алжир, Кабо-Верде, Кот-д'Ивуар, Сенегал и Тунис, чьи сборные прошли квалификацию на чемпионат мира. Освобождение от залога получат те, кто приобрел билеты на матчи и зарегистрировался в системе FIFA Pass, которая с 15 апреля позволяет ускоренно записаться на визовое собеседование.

Это решение стало редким примером смягчения миграционных правил при нынешней администрации. Оно должно облегчить поездки для части иностранных болельщиков на турнир, который стартует 11 июня и пройдет в США, Канаде и Мексике. Ранее от внесения залога уже освободили футболистов, тренеров и некоторых сотрудников национальных сборных. Однако обычные зрители до сих пор должны были выполнять это требование даже при наличии билетов на матчи.

При этом администрация Трампа продолжает проводить жесткую миграционную политику, что, по мнению критиков, противоречит идее мирового спортивного праздника. Так, въезд в США запрещен путешественникам из Ирана и Гаити, хотя участники чемпионата мира – игроки и персонал команд – под ограничения не подпадают. Для граждан Кот-д'Ивуара и Сенегала действуют частичные ограничения на въезд. Дополнительные сложности для туристов создают новые правила проверки социальных сетей заявителей, а также усиленный контроль в аэропортах со стороны иммиграционных служб.

Система залогов была введена для борьбы с нарушениями визового режима – случаями, когда иностранцы въезжают в США по временным визам, но остаются в стране дольше разрешенного срока. Размер залога составляет 5, 10 или 15 тысяч долларов и возвращается, если человек соблюдает условия визы либо получает отказ во въезде.