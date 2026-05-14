Власти Ирана отдали распоряжение о конфискации имущества тех, кто сотрудничает с Израилем

Юридическая система Ирана отдала распоряжение о конфискации имущества десятков человек, в том числе проживающих за границей, по подозрению в сотрудничестве с Израилем или действиях, угрожающих национальной безопасности.

Как сообщает оппозиционный сайт Iran International со ссылкой на агентство Azad, решение принято согласно закону, увеличивающему наказания за шпионаж и сотрудничество с Израилем. Средства должны пойти на финансирование восстановительных работ.

Сообщается, что в списке шесть жителей Ирана, а также жители США, Турции, Ирака, Великобритании и Германии. Никаких доказательств деятельности этих лиц против режима не приводится.

9 марта Генеральная прокуратура Ирана сообщила, что будет конфисковывать имущество и юридически преследовать представителей иранской диаспоры, сотрудничающих с США и Израилем. Отмечается, что соответствующий закон был принят после 12-дневной войны.

"Иранцы за рубежом, которые сотрудничают или подстраиваются под американо-сионистских вражеских агрессоров, будут лишены собственности, а также подвергнутся другим наказаниям, соответственно законодательству", – сообщила прокуратура.

Представители иранской оппозиции выражали уверенность, что избрание верховным руководителем Исламской республики сторонника крайне жесткого курса Моджтабы Хаменеи повлечет за собой ужесточение репрессий в отношении противников режима.