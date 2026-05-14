Лидера США и КНР "согласились", что Иран не должен получить ядерное оружие

Белый дом сообщил, что президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин по итогам переговоров в Пекине согласились, что Ормузский пролив должен оставаться открытым для свободного движения энергоносителей, а Иран не должен получить ядерное оружие.

По словам представителя администрации США, встреча Трампа и Си была "хорошей". Стороны отдельно обсудили войну с Ираном, ситуацию в Персидском заливе и последствия закрытия Ормузского пролива для мировой экономики.

Согласно заявлению Белого дома, Си Цзиньпин также выразил несогласие с милитаризацией Ормузского пролива и с любыми попытками взимать плату за его использование.

В Вашингтоне заявили, что китайский лидер проявил интерес к увеличению закупок американской нефти, чтобы в перспективе снизить зависимость Китая от поставок через Ормуз.

Переговоры Трампа и Си прошли на фоне продолжающейся войны США и Израиля с Ираном (в настоящее время находящейся в стадии временного прекращения огня и переговоров), американской морской блокады и попыток Вашингтона добиться соглашения с Тегераном. Ормузский пролив остается ключевым маршрутом экспорта нефти и газа из Персидского залива, а Китай является одним из крупнейших потребителей энергоносителей, проходящих через этот коридор.