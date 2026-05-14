БПЛА "Хизбаллы" упал на территории Израиля, есть раненые

В четверг, 14 мая, беспилотник, запущенный террористической организацией "Хизбалла", упал на территории Израиля, недалеко от ливанской границы. Несколько граждан получили ранения и эвакуированы в больницу, сообщает пресс-служба ЦАХАЛа.

Беспилотник взорвался в районе автомобильной парковки в Рош а-Никра. Два человека получили тяжелые ранения, еще один ранен легко. Пострадавших доставили в медицинский центр "Галиль" в Нагарии.

Данное происшествие рассматривается Израилем как вопиющее нарушение соглашений о прекращении огня со стороны "Хизбаллы", заявляет ЦАХАЛ.

Напомним, что с 17 апреля был установлен 10-дневный режим прекращения огня в Ливане, формального продления не было – в настоящее время в Ливане ведутся боевые действия.

В 11:07 14 мая в районе Мисгав, около границы с Ливаном, прозвучала тревога "Цева адом". Было зафиксировано вторжение БПЛА. ЦАХАЛ заявлял, что по подозрительной воздушной цели была выпущена ракета-перехватчик, "результаты перехвата изучаются". В 11:13 была еще одна тревога в районе Мевуот Хермон. ЦАХАЛ вскоре заявил: "Инцидент исчерпан".

"Хизбалла" постоянно атакует цели на севере Израиля и на юге Ливана, применяя FPV-дроны и ударные беспилотники других типов. В результате таких атак за последние недели были убитые и раненые с израильской стороны.