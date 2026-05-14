Украина добивается от Турции отказа разгружать "ворованное зерно", доставленное российским судном

Украина пытается добиться от Турции тех же мер, которых ранее требовала от Израиля, в связи с судном Panormitis, перевозящим партию зерна, происхождение которого Киев считает незаконным. После отказа от разгрузки в Хайфе судно прибыло в турецкий порт Искендерун, сообщает профильное украинское издание USM со ссылкой на проект SeaKrime.

Речь идет о сухогрузе Panormitis под флагом Панамы, на борту которого, по данным украинской стороны, находится около 6200 тонн пшеницы и 19000 тонн ячменя с временно оккупированных территорий Украины.

В конце апреля Киев требовал от Израиля арестовать судно и груз, изъять документацию, взять пробы зерна и опросить экипаж. Израильский МИД тогда заявлял, что Украина не предоставила достаточных доказательств, однако в итоге израильская компания-импортер отказалась принимать груз, и судно покинуло израильские воды без разгрузки.

Теперь, по данным украинских источников, аналогичный пакет документов передан турецким властям через посольство Украины в Анкаре. Киев утверждает, что в пакет входят ордер украинского суда на арест судна и груза, данные спутникового мониторинга и материалы, подтверждающие перевалку зерна в российских водах. Официально Украина предупреждает, что покупка или разгрузка такого зерна будет рассматриваться как участие в легализации похищенного имущества и может повлечь санкционные последствия для портовых операторов, покупателей и других участников сделки.

Украинская сторона подчеркивает, что применяет к Турции ту же логику, которую ранее предъявляла Израилю: если груз нельзя было разгружать в Хайфе, он не должен быть принят и в Искендеруне. В Киеве называют такие перевозки частью российской "теневой зерновой флотилии" и заявляют, что будут отслеживать суда, перевозящие агропродукцию с оккупированных территорий, независимо от страны назначения. После решения не разгружать Panormitis в Израиле министр иностранных дел Украины Андрей Сибига назвал это подтверждением эффективности дипломатических и правовых усилий Киева.

Компания-оператор судна ранее отрицала обвинения Украины: представитель греческой Royal Maritime Inc заявлял Reuters, что все имеющиеся документы, включая сертификат происхождения, указывают на российское происхождение груза. Украина, в свою очередь, считает все аграрные товары, вывезенные с территорий, оккупированных Россией после 2014 и 2022 годов, незаконно присвоенными.