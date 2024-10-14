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Израиль

Юрсоветница правительства раскритиковала решение о размещении бомбоубежищ в Иудее и Самарии

время публикации: 14 октября 2024 г., 19:57 | последнее обновление: 14 октября 2024 г., 20:41
Юрсоветница правительства раскритиковала решение о размещении бомбоубежищ в Иудее и Самарии
Yonatan Sindel/Flash90

Юридическая советница правительства Гали Баарав-Миара направила главе правительства Биньямину Нетаниягу письмо, в котором она упрекает кабинет министров по вопросам политики и безопасности в нарушениях при принятии решений и несоблюдении установленной процедуры и возлагает на Нетаниягу ответственность за возвращение к "нормальному" режиму работы.

Как сообщает в понедельник, 14 октября, сайт новостной службы 12 канала ИТВ, речь идет о решении о размещении мобильных бомбоубежищ ("мигуниот") на территории Иудеи и Самарии, где расположены недавно созданные поселения. По указанию Баарав-Миары, этот вопрос не был включен в повестку заседания, ему не предшествовало предоставление профессиональной оценки служб безопасности, и оно не было представлено министрам с обязательными пояснениями.

Юридическая советница правительства высказывает подозрение, что данный вопрос поднял на обсуждение кабинета секретарь правительства, в то время как сам Нетаниягу ранее обещал провести специальное совещание по данному вопросу.

Баарав-Миара не упоминает о том, что Иудея и Самария в последнее время все чаще подвергаются ракетным обстрелам, и называет решение о размещении бомбоубежищ "пустым" и не основанным на рекомендациях служб безопасности.

В канцелярии Нетаниягу заявили, что большинство обвинений юридического советника не имеют под собой оснований. "Речь идет о размещении мобильных бомбоубежищ в новых поселениях, где проживают тысячи людей, не имеющих защищенных комнат или убежищ. Во время последних обстрелов в сторону Иудеи и Самарии были запущены сотни ракет. Разве у этих граждан нет права на защиту?", – заявляют в канцелярии премьер-министра.

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