Юрсоветницу просят начать расследование против Итамара Бен-Гвира за "политический арест"

Представители движения "Иторерут" ("Пробуждение") направили юридической советнице правительства Гали Баарав-Миаре просьбу возбудить уголовное расследование против министра внутренней безопасности Итамара Бен-Гвира в связи с арестом учительницы школы в Нацерете, жительницы Тамры Энтисар Хиджазе.

Как сообщает "Исраэль а-Йом", Итамар Бен-Гвир лично отдал распоряжение об аресте учительницы после того, как в социальных сетях появилось видео годичной давности, на котором она танцевала под песню "Betty Boop" . Видео было подписано строкой из песни "good times" – "хорошие времена", а на ролике фигурирует надпись на иврите: "в этот день – 07.10.23".

"Учительница из школы в Нацерете загрузила в социальные сети видео, где она танцует под песню "Хорошие времена" на фоне даты 07.10.23, – прокомментировал видео Итамар Бен-Гвир. – Я переслал документы в отдел по борьбе с подстрекательством в интернете, который я создал в полиции Израиля, и эта женщина была немедленно арестована в своем доме в Тамре. Нулевая терпимость к подстрекателям и сторонникам террора!"

В письме, направленном юридической советнице правительства, представители "Иторерут" написали, что мало того, что женщина была арестована по прямому приказу министра, ее фотография в наручниках и с завязанными глазами на фоне израильского флага была опубликован на странице министра в "Твиттере" – и это до того, как против учительницы началось настоящее расследование.

После ареста женщины выяснилось, что подозрения в ее адрес безосновательны: она опубликовала обучающее видео для учеников, не имеющее никакого отношения к событиям 7 октября. Это видео было опубликовано рано утром до того, как о резне "черной субботы" вообще стало известно.

На странице женщины в социальной сети TikTok содержатся также видео в память об израильтянах, погибших в "черную субботу" и в ходе войны "Железные мечи", а также информационные ролики полиции Израиля.

В "Иторерут" подчеркивают недопустимость нарушения прав подозреваемых и осуществления политических арестов по прямому приказу министра внутренней безопасности. По словам представителей организации, речь идет о серьезной опасности политизации политической системы.