ЦСБ сообщило о замедлении темпов инфляции в ноябре

Согласно данным Центрального статистического бюро, индекс потребительских цен в ноябре снизился на 0,4%, превысив прогнозы аналитиков.В отчете отмечается замедление темпов инфляции с 3,5% до 3,4%

В ноябре значительно снизились цены на свежие овощи и фрукты (6,6%), транспорт (1,5%), образование, культуру и развлечения (1,3%) и обувь (0,7%).

В то же время был зафиксирован рост цен на одежду (1,2%), продукты и жилье (каждый пункт на 0,3%).

Вместе с тем продолжают расти цены на аренду жилья: при продлении договора размер месячной арендной платы в среднем вырос на 2,6%, для новых арендаторов рост составил 3,8%.

На рынке недвижимости в сентябре-октябре цены выросли на 0,5% по сравнению с ценами в августе-сентябре 2024 года. Сильнее всего недвижимость подорожала в Северном округе (1,5%). В Тель-Авиве цены выросли на 1%, в Южном округе и Центре на 0,4%. Отрицательные показатели зарегистрированы в Иерусалиме (-0,4) и Хайфе (-0,2%).

При годовом сравнении цен на сделки с недвижимостью, совершенные в сентябре-октябре 2024 года, со сделками, совершенными в сентябре-октябре 2023 года, годовой индекс цен на жилье вырос на 6,7%.