Экономика

Индия и Израиль подписали договор о сотрудничестве в области рыболовства и аквакультуры.

время публикации: 15 января 2026 г., 13:33 | последнее обновление: 15 января 2026 г., 13:39
Индия и Израиль подписали в среду, 14 января, соглашение о сотрудничестве в области рыболовства и аквакультуры.
Flash90. Фото: М.Хечтман

Соглашение было подписано министром сельского хозяйства Израиля Ави Дихтером и министром рыболовства и животноводства Индии Радживом Сингхом на полях проходившей в Индии конференции "Продовольственная безопасность голубых продуктов: Смотри в будущее 2026".

"Голубыми продуктами" называют продукты, получаемые от водных животных, растений или водорослей, которые вылавливаются или культивируются в пресноводной и морской среде.

Индийская делегация также посетила Национальный центр морской аквакультуры в Эйлате и инновационный центр SeaNovation, и ознакомилась с объектами и исследовательскими программами центра, включая выращивание племенного поголовья, инкубаторные технологии, модели интегрированной многотрофной аквакультуры и инновационные подходы к борьбе с болезнями.

