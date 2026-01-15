Индия и Израиль подписали договор о сотрудничестве в области рыболовства и аквакультуры.

Соглашение было подписано министром сельского хозяйства Израиля Ави Дихтером и министром рыболовства и животноводства Индии Радживом Сингхом на полях проходившей в Индии конференции "Продовольственная безопасность голубых продуктов: Смотри в будущее 2026".

"Голубыми продуктами" называют продукты, получаемые от водных животных, растений или водорослей, которые вылавливаются или культивируются в пресноводной и морской среде.

Индийская делегация также посетила Национальный центр морской аквакультуры в Эйлате и инновационный центр SeaNovation, и ознакомилась с объектами и исследовательскими программами центра, включая выращивание племенного поголовья, инкубаторные технологии, модели интегрированной многотрофной аквакультуры и инновационные подходы к борьбе с болезнями.