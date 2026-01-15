OpenAI покупает вычислительные мощности Cerebras Systems на более чем $10 млрд

Американская компания OpenAI, разработчик чат-бота ChatGPT, подписала соглашение о покупке вычислительных мощностей у стартапа Cerebras Systems, инвестором которого является ее главный исполнительный директор Сэм Альтман.

В официальном сообщении OpenAI говорится, что интеграция решений Cerebras в экосистему вычислительных мощностей компании позволит ускорить отклик ее ИИ-моделей.

В общей сложности OpenAI закупит у Cerebras вычислительные мощности в объеме до 750 мегаватт в течение трех лет, цитирует соглашение "Интерфакс".

Сумма сделка – более $10 млрд, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники.

Cerebras Systems – американская компания, основана в 2015 году, штаб-квартира в Саннивэйле (Калифорния). Разрабатывает чипы, которые, как утверждают в компании, ускоряют работу генеративного ИИ лучше, чем чипы отраслевого лидера Nvidia Corp. В 2017 году OpenAI и Cerebras уже рассматривали возможность партнерства.