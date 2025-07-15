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Экономика

Трамп разрешил NVIDIA продавать Китаю ИИ-чипы

США
ИИ
Китай
время публикации: 15 июля 2025 г., 08:00 | последнее обновление: 15 июля 2025 г., 08:00
Трамп разрешил NVIDIA продавать Китаю ИИ-чипы
AP Photo/Dima Gavrysh

Корпорация NVIDIA объявила, что получила от администрации президента США Дональда Трампа заверения, что ей позволят возобновить продажи чипа искусственного интеллекта H20 в Китай.

Речь идет о чипе, который был изначально разработан для соответствия американским экспортным ограничениям, наложенным на компанию еще при администрации Байдена. Однако в апреле этого года его продажа была запрещена администрацией Трампа в рамках ужесточения политики экспорта товаров двойного назначения.

Чип H20 считается урезанной версией ведущих чипов искусственного интеллекта NVIDIA, таких как H100 и H200, и был разработан специально для китайского рынка. Хотя он не считается чипом новейшего поколения, он основан на архитектуре "Hopper", запущенной в 2022 году, и должен показывать достаточную производительность для создания масштабных ИИ-инфраструктур.

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