Трамп разрешил NVIDIA продавать Китаю ИИ-чипы

Корпорация NVIDIA объявила, что получила от администрации президента США Дональда Трампа заверения, что ей позволят возобновить продажи чипа искусственного интеллекта H20 в Китай.

Речь идет о чипе, который был изначально разработан для соответствия американским экспортным ограничениям, наложенным на компанию еще при администрации Байдена. Однако в апреле этого года его продажа была запрещена администрацией Трампа в рамках ужесточения политики экспорта товаров двойного назначения.

Чип H20 считается урезанной версией ведущих чипов искусственного интеллекта NVIDIA, таких как H100 и H200, и был разработан специально для китайского рынка. Хотя он не считается чипом новейшего поколения, он основан на архитектуре "Hopper", запущенной в 2022 году, и должен показывать достаточную производительность для создания масштабных ИИ-инфраструктур.