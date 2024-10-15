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Экономика

Оплата за резервистскую службу не будет влиять на право на скидку при выплате "арноны"

время публикации: 15 октября 2024 г., 15:57 | последнее обновление: 15 октября 2024 г., 15:57
Оплата за резервистскую службу не будет влиять на право на скидку при выплате "арноны"
Nati Shohat/Flash90

Министерство внутренних дел опубликовало для общественного обсуждения поправки к закону о взимании муниципального налога, которые позволят органам местной власти не учитывать в качестве дохода при расчете скидки по "арноне" выплат за действительную резервистскую службу ("милуим").

Таким образом, муниципалитеты и местные советы смогут отблагодарить резервистов за их вклад в безопасность и развитие Государства Израиль – как в течение последнего года войны, так и в целом.

"Военнослужащие-резервисты это самое сердце израильского общества, – прокомментировал это решение министр внутренних дел Моше Арбель. – И наш долг – сделать все, от нас зависящее, чтобы ценить их вклад. Новые правила позволят резервистам получить налоговые льготы по муниципальному налогу в соответствии с уровнем доходов, даже если из-за платы за "милуим" их доходы выше установленного для предоставления скидки максимума".

Экономика
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