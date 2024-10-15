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Экономика

БАГАЦ разрешил построить электростанцию возле Рош а-Аина, несмотря на протест жителей

время публикации: 15 октября 2024 г., 13:45 | последнее обновление: 15 октября 2024 г., 13:45
БАГАЦ разрешил построить электростанцию возле Рош а-Аина, несмотря на протест жителей
Flash90. Фото Г.Йоханан

Инвестиционная компания "Мивтах Шамир Ахзакот" сможет построить электростанцию "Касем Энергия" на участке неподалеку от городов Рош а-Аин и Кфар-Касем: Высший суд справедливости отклонил апелляцию против строительства электростанции.

Муниципалитеты городов Кфар-Касем и Рош а-Аин выступали против строительства, утверждая, что строительство электростанции приведет к загрязнению водных источников, из которых оба города получают питьевую воду.

Экономика
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