Индекс потребительских цен снизился в сентябре на 0,2%

Индекс потребительских цен снизился в сентябре 2024 года на 0,2% в сравнении с августом и достиг отметки в 108,6 пункта (за базовые 100 пунктов берется средний индекс цен за 2022 год).

Индекс цен за вычетом овощей и фруктов снизился на 0,4%, индекс цен за вычетом жилья снизился на 0,3%, индекс цен за вычетом энергии снизился на 0,1%.

Наиболее заметным было снижение цен на транспорт на 2,6%, цены на развлечение и культуру снизились на 1,3%, одежда и обувь подешевели на 1,2%, свежие фрукты стали дешевле на 1,1%.

Наиболее заметным было повышение цен на свежие овощи, подорожавшие на 6,7%, образовательные услуги на 1,3% и на мебель и домашнюю утварь, подорожавшую на 0,6%.

С начала года индекс потребительских цен вырос на 3,4% – это ниже, чем прогнозировали специалисты. За последние 12 месяцев индекс цен вырос на 3,5%.