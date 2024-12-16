75% перенесших ранения военнослужащих нуждаются в помощи с работой и учебой

Ассоциация друзей инвалидов ЦАХАЛа провела социологический опрос среди более чем 2100 военнослужащих ЦАХАЛа и сотрудников служб безопасности, получивших ранения во время войны "Железные мечи". В ходе этого опроса задавались вопросы о нынешней ситуации с работой, учебой и возвращением к обычной жизни.

По результатам опроса, опубликованным в понедельник, 16 декабря, изданием Walla, только 6% респондентов хотят вернуться к работе, которой они занимались до ранения. 43% опрошенных нуждаются в профессиональной подготовке, 26% нужны консультации и помощь в выборе карьерного направления. 22% опрошенных сообщили, что нуждаются в развитии навыков, а 14% хотели бы получить помощь в открытии бизнеса.

57% пострадавших в ходе военных действий военнослужащих и сотрудников служб безопасности нуждаются в помощи с подбором подходящих вакансий, 42% предпочли бы гибридный формат работы или учебы, тогда как 35% предпочитают очный формат, а 16% хотели бы работать или учиться из дома.

27% опрошенных считают, что ограничения, связанные с ранениями, почти не влияют в их возможности интегрироваться на рынке труда, 23% отмечают частичное влияние, и 13% респондентов считают, что ограничения сильно помешают в их интеграции в учебе и в работе.

75% респондентов нуждаются в сопровождении по вопросам работы и учебы в ближайшее время или немедленно, 25% такая поддержка потребуется в будущем.

При этом ситуация с поддержкой пострадавших от ранений военнослужащих и резервистов далека от позитивной: 93% респондентов не получают поддержки от каких-либо организаций в вопросах образования и трудоустройства, и 86% никогда не получали помощи в этих вопросах.

До ранения 46% опрошенных работали на полную ставку, 27% служили в армии, 8% были студентами, и 7% были частными предпринимателями.