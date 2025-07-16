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Экономика

Закрытие аэродрома в Герцлии отложили в последний момент на два года из-за отсутствия альтернатив

Авиация
Мин.транспорта
время публикации: 16 июля 2025 г., 10:05 | последнее обновление: 16 июля 2025 г., 10:05
Закрытие аэродрома в Герцлии отложили в последний момент на два года из-за отсутствия альтернатив
Flash90. Фото: М.Шай

Менее чем за месяц до закрытия аэродрома Герцлии с целью строительства на его месте жилого квартала министерство транспорта, министерство финансов, Земельное управление и Управление гражданской авиации договорились продлить срок работы аэродрома еще на два года.

Решение о закрытии аэродрома, служащего базой для летной школы и легкой авиации (в том числе сельскохозяйственной и пожарной), было принято еще в 2008 году.

Изначально предлагалось перенести деятельность аэродрома Герцлии на старый британский аэродром в районе кибуца Эйн-Шемер, затем – в аэропорт Хайфы, следующей опцией стала Хадера.

Все эти годы закрытие аэродрома Герцлии раз за разом откладывалось. Опция Хадеры была инициирована министром транспорта Мири Регев в ее предыдущую каденцию, однако несколько месяцев назад она отменила ее утверждение под давлением мэра Хадеры, выступающего категорически против строительства аэродрома рядом с городом.

Экономика
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