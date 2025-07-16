Закрытие аэродрома в Герцлии отложили в последний момент на два года из-за отсутствия альтернатив

Менее чем за месяц до закрытия аэродрома Герцлии с целью строительства на его месте жилого квартала министерство транспорта, министерство финансов, Земельное управление и Управление гражданской авиации договорились продлить срок работы аэродрома еще на два года.

Решение о закрытии аэродрома, служащего базой для летной школы и легкой авиации (в том числе сельскохозяйственной и пожарной), было принято еще в 2008 году.

Изначально предлагалось перенести деятельность аэродрома Герцлии на старый британский аэродром в районе кибуца Эйн-Шемер, затем – в аэропорт Хайфы, следующей опцией стала Хадера.

Все эти годы закрытие аэродрома Герцлии раз за разом откладывалось. Опция Хадеры была инициирована министром транспорта Мири Регев в ее предыдущую каденцию, однако несколько месяцев назад она отменила ее утверждение под давлением мэра Хадеры, выступающего категорически против строительства аэродрома рядом с городом.