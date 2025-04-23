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Экономика

Израиль сократит свое присутствие на авиасалоне в Ле Бурже

время публикации: 23 апреля 2025 г., 22:53 | последнее обновление: 23 апреля 2025 г., 23:08
Израиль сократит свое присутствие на авиасалоне в Ле Бурже
AP Photo/Lewis Joly

Представительство израильских оборонных компаний на авиасалоне в Ле Бурже в июне 2025 года будет заметно меньшим, чем обычно.

По словам директора департамента оборонного экспорта в министерстве обороны Яира Коласа, сокращение представительства стало следствием антиизраильской политики президента Франции Эмануэля Макрона, в 2024 году активно использовавшего в качестве инструмента давления проходившие во Франции оборонные выставки Eurosatory и Euronaval.

Несмотря на то, что израильские компании добились через суд отмены запретов на свое участие в выставках во Франции, в первом случае решение суда пришло слишком поздно, когда выставка уже подходила к концу. Второе решение было вынесено до начала выставки, однако все равно подготовка к выставке была скомкана. В условиях неопределенности количество компаний, желающих участвовать в новой выставке, сократилось, однако ведущие израильские оборонные компании представят свою продукцию в израильском павильоне.

В начале мая крупная израильская делегация будет участвовать в международной выставке вооружений в Афинах.

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