Израиль сократит свое присутствие на авиасалоне в Ле Бурже

Представительство израильских оборонных компаний на авиасалоне в Ле Бурже в июне 2025 года будет заметно меньшим, чем обычно.

По словам директора департамента оборонного экспорта в министерстве обороны Яира Коласа, сокращение представительства стало следствием антиизраильской политики президента Франции Эмануэля Макрона, в 2024 году активно использовавшего в качестве инструмента давления проходившие во Франции оборонные выставки Eurosatory и Euronaval.

Несмотря на то, что израильские компании добились через суд отмены запретов на свое участие в выставках во Франции, в первом случае решение суда пришло слишком поздно, когда выставка уже подходила к концу. Второе решение было вынесено до начала выставки, однако все равно подготовка к выставке была скомкана. В условиях неопределенности количество компаний, желающих участвовать в новой выставке, сократилось, однако ведущие израильские оборонные компании представят свою продукцию в израильском павильоне.

В начале мая крупная израильская делегация будет участвовать в международной выставке вооружений в Афинах.