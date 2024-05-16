Авиакомпания KLM сообщила о приостановке полетов в Израиль
время публикации: 16 мая 2024 г., 20:48 | последнее обновление: 16 мая 2024 г., 20:48
Нидерландская авиакомпания KLM сообщила о приостановке полетов в Израиль с 1 июля до конца августа. В сообщении говорится, что это решение принято по "коммерческим соображениям".
Авиакомпания возобновила обслуживание маршрута Тель-Авив – Амстердам несколько недель назад.
Новостная служба N12 отмечает, что от этого решения пострадают тысячи израильтян, которые успели приобрести билеты на летние месяцы.
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