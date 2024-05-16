x
16 мая 2024
|
последняя новость: 22:04
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
16 мая 2024
|
16 мая 2024
|
последняя новость: 22:04
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Экономика

Авиакомпания KLM сообщила о приостановке полетов в Израиль

время публикации: 16 мая 2024 г., 20:48 | последнее обновление: 16 мая 2024 г., 20:48
Авиакомпания KLM сообщила о приостановке полетов в Израиль
AP Photo/Bela Szandelszky

Нидерландская авиакомпания KLM сообщила о приостановке полетов в Израиль с 1 июля до конца августа. В сообщении говорится, что это решение принято по "коммерческим соображениям".

Авиакомпания возобновила обслуживание маршрута Тель-Авив – Амстердам несколько недель назад.

Новостная служба N12 отмечает, что от этого решения пострадают тысячи израильтян, которые успели приобрести билеты на летние месяцы.

fb tel insta twitter youtube tictok
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Экономика // 16 мая 2024

Air India возобновляет полеты в Израиль
// https://www.newsru.co.il/ // Экономика // 12 мая 2024

Air Canada сообщает об отмене до августа рейсов в Израиль
// https://www.newsru.co.il/ // Экономика // 09 мая 2024

"Сандор" начинает обслуживать полеты из Израиля на Крит и Кефалонию
// https://www.newsru.co.il/ // Экономика // 30 апреля 2024

Авиакомпания United Airlines отложила возобновление полетов в Израиль