Нидерландская авиакомпания KLM сообщила о приостановке полетов в Израиль с 1 июля до конца августа. В сообщении говорится, что это решение принято по "коммерческим соображениям".

Авиакомпания возобновила обслуживание маршрута Тель-Авив – Амстердам несколько недель назад.

Новостная служба N12 отмечает, что от этого решения пострадают тысячи израильтян, которые успели приобрести билеты на летние месяцы.