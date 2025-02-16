Валерий Киреев обвинен в мошенничестве, жертвами которого стали русскоязычные старики

Государственная прокуратура подала в мировой суд Петах-Тиквы обвинительное заключение против 27-летнего Валерия Киреева из Нетании, который был задержан по подозрению в соучастии в деятельности мошеннической сети, которая привела к краже сотен тысяч шекелей у пожилых русскоязычных граждан.

Согласно обвинительному заключению, с августа 2024 года и в течение нескольких месяцев Киреев действовал совместно с другими лицами в рамках крупномасштабной мошеннической сети. Они звонили жертвам и выдавали себя за сотрудников компании-провайдера, предлагая им "услуги" по улучшению качества интернета в их домах. Жертвам предлагалось загрузить программное обеспечение, которое давало мошенникам удаленный доступ к мобильным устройствам и компьютерам жертв.

Получив доступ к устройствам, включая персональные данные и банковские счета, Киреев и его сообщники использовали банковские жертв, похищая денежные средства.

В других случаях Киреев и его сообщники звонили пожилым русскоязычным гражданам, представлялись сотрудниками службы безопасности банка или полиции, заявляли о "взломе" счета и предлагали "предотвратить кражу средств". К жертвам направлялись посыльные, которые забирали кредитные карты жертв и передавали их Кирееву. Тот, располагая секретными кодами, снимал деньги с помощью этих карт в банкоматах в Нетании.

В общей сложности, по данным следствия, Киреев и его сообщники похитили около 590 тысяч шекелей, при этом были предприняты десятки попыток украсть еще 70 тысяч шекелей.

Кирееву предъявлено обвинение в получении чужого имущества путем мошенничества, краже, покушении на кражу и незаконном использовании платежных средств.

Рекомендации Национального центра кибербезопасности Израиля:

1) не реагируйте на подозрительные обращения – не загружайте неизвестные или отправленные вам приложения во время или после телефонного разговора;

2) будьте бдительны – мошенники часто используют тактику давления, запугивания или убеждения (подарки, рекламные акции и т. д.), чтобы заставить вас предоставить информацию или действовать не задумываясь;

3) не предоставляйте информацию стороне, с которой вы не инициировали разговор, особенно информацию о данных кредитной карты, номере счета, коде подтверждения, пароле и т. д.;

4) проверьте личность звонящего – если человек утверждает, что является представителем компании, завершите разговор и свяжитесь с компанией напрямую по официальному телефонному номеру;

5) не передавайте код – никогда не передавайте присланный вам код по СМС или по электронной почте кому-либо другому;

6) немедленно сообщайте о подозрительных звонках и обращениях на горячую линию Национального центра кибербезопасности по номеру 119.