x
17 ноября 2024
|
последняя новость: 18:44
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
17 ноября 2024
|
17 ноября 2024
|
последняя новость: 18:44
17 ноября 2024
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Экономика

Wizz Air и Ryanair ведут переговоры с Управлением аэропортов о возвращении в Израиль

время публикации: 17 ноября 2024 г., 18:39 | последнее обновление: 17 ноября 2024 г., 18:39
Wizz Air и Ryanair ведут переговоры с Управлением аэропортов о возвращении в Израиль
Yossi Aloni/Flash90

Две крупные бюджетные авиакомпании Wizz Air и Ryanair ведут переговоры с Управлением аэропортов о возвращении полетов в Израиль.

Радиостанция "Кан Бет", сообщая о ведущихся переговорах, отмечает, что обе авиакомпании в качестве условия своего возвращения настаивают на открытии 1-го терминала международного аэропорта имени Бен-Гуриона, обязательные сборы в котором намного ниже, чем в 3-м терминале. При этом Ryanair выражает готовность возобновить полеты по 22 направлениям, отменив, часть маршрутов.

Обе авиакомпании готовы начать летать в Израиль с февраля и совершать из Тель-Авива около ста рейсов в неделю. Обе компании уже начали продавать билеты на февраль, но, если 1-й терминал не начнет работать, запланированные рейсы будут отменены.

С 1 ноября и до 29 марта все международные рейсы были переведены в 3-й терминал.

Экономика
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Экономика // 04 ноября 2024

Управление аэропортами готовится уволить около 100 работников
// https://www.newsru.co.il/ // Экономика // 28 октября 2024

Аэропорт Бен-Гурион: до весны все международные рейсы будет обслуживать 3 терминал
// https://www.newsru.co.il/ // Экономика // 27 мая 2024

Возобновил работу 1-й терминал аэропорта Бен-Гурион
// https://www.newsru.co.il/ // Экономика // 20 мая 2024

Аэропорт Бен-Гурион откроет терминал для лоукостеров с 27 мая