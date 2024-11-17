Wizz Air и Ryanair ведут переговоры с Управлением аэропортов о возвращении в Израиль

Две крупные бюджетные авиакомпании Wizz Air и Ryanair ведут переговоры с Управлением аэропортов о возвращении полетов в Израиль.

Радиостанция "Кан Бет", сообщая о ведущихся переговорах, отмечает, что обе авиакомпании в качестве условия своего возвращения настаивают на открытии 1-го терминала международного аэропорта имени Бен-Гуриона, обязательные сборы в котором намного ниже, чем в 3-м терминале. При этом Ryanair выражает готовность возобновить полеты по 22 направлениям, отменив, часть маршрутов.

Обе авиакомпании готовы начать летать в Израиль с февраля и совершать из Тель-Авива около ста рейсов в неделю. Обе компании уже начали продавать билеты на февраль, но, если 1-й терминал не начнет работать, запланированные рейсы будут отменены.

С 1 ноября и до 29 марта все международные рейсы были переведены в 3-й терминал.