Россия начала поставки нефти новому сирийскому режиму

Сайт ReutersTanker Trackers, отслеживающий перевозки энергоносителей, сообщает, что из Мурманска в направлении сирийского Баниаса направляется танкер Sabina, который ходит под флагом Барбадоса.

Судно принадлежит к российскому «теневому флоту» и находится под международными санкциями. Танкер, спущенный на воду в 2011 году, может взять на борт 1000000 баррелей нефти.

Это первый груз нефти, отправленный Россией в Сирию после свержения режима Башара Асада. Предполагается, что поставки позволят ей сохранить свои базы в Сирии, необходимые, в том числе, для продвижения российских интересов в Африке.