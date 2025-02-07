Новый министр обороны Сирии: если нам будет выгодно, Россия сохранит свои военные базы

Новый министр обороны Сирии Мурхаф Абу Касра в интервью американскому изданию The Washington Post заявил, что Россия сможет сохранить свои военные базы на сирийской территории, если это "послужит интересам страны".

По словам Абу Касры, в последнее время отношение властей России к новому сирийскому правительству "значительно улучшилось", а потому новое сирийское руководство готово рассмотреть просьбы Москвы.

"В политике нет постоянных врагов", сказал Абу Касра о Москве. На прямой вопрос о том, будет ли России разрешено сохранить свой военно-морской порт в Тартусе и авиабазу Хмеймим в Латакии, Абу Касра ответил: "Если мы получим выгоду для Сирии от этого, то да".

Руководитель оборонного ведомства Сирии также дал понять, что Дамаск стремится к созданию новых военных и политических партнерств. Он также подтвердил готовность новых сирийских властей к переговорам с курдами и подчеркнул стремление к созданию единого командования всеми вооруженными группировками в Сирии.

Мурхафу Абу Касре 40 лет (известен также под прозвищами "Абу Хасан аль-Хамауи" и "Абу Хасан 600"). Он вырос в суннитской семье, получил образование агронома, потом служил в армии, став лейтенантом в регулярной армии режима Башара Асада. Но после начала гражданской войны в стране выступил на стороне оппозиции, а затем воевал как полевой командир исламистской группировки "Джабхат ан-Нусра", которая была по сути сирийским "филиалом" террористической организации "Аль-Каиды". По словам Абу Касры, он выбрал "Джабхат ан-Нусру", потому что это была самая боеспособная группировка антиасадовских сил. В тот период он воевал не только против Асада, но и против России и "Хизбаллы". После падения режима Асада в декабре 2024 года, Абу Касра был назначен на пост министра обороны Сирии и получил звание генерал-майора.