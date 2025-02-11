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Ближний Восток

Сирийские власти не пустили колонну российских грузовиков с ракетами на базу в Тартусе

Россия
Сирия
время публикации: 11 февраля 2025 г., 17:17 | последнее обновление: 11 февраля 2025 г., 17:25
Сирийские власти не пустили колонну российских грузовиков с ракетами на базу в Тартусе
AP Photo/Leo Correa

Российская военная колонна в составе 30 грузовиков с ракетами выехала утром с авиабазы Хмеймим в направлении базы флота в Тартусе, однако сирийские войска не пропустили ее в Тартус.

Как сообщает во вторник, 11 февраля, турецкое издание TRT, военнослужащие министерства обороны нового сирийского правительства задержали автоколонну на КПП в Тартусе.

Российские грузовики ожидали пропуска около восьми часов, но так и не получила разрешения на въезд, после чего развернулась и вернулась на базу Хмеймим. Напомним, после падения режима Башара Асада российские войска вывели свои силы из провинций и перевели их на базу Хмеймим в Латакии. Россия использовала эту базу на основании соглашения, достигнутого с режимом Башара Асада в августе 2015 года.

Новый министр обороны Сирии Мурхаф Абу Касра в конце минувшей недели заявил, что Россия сможет сохранить свои военные базы на сирийской территории, если это "послужит интересам страны".

По словам Абу Касры, в последнее время отношение властей России к новому сирийскому правительству "значительно улучшилось", а потому новое сирийское руководство готово рассмотреть просьбы Москвы.

"В политике нет постоянных врагов", – сказал Абу Касра о Москве. На прямой вопрос о том, будет ли России разрешено сохранить свой военно-морской порт в Тартусе и авиабазу Хмеймим в Латакии, Абу Касра ответил: "Если мы получим выгоду для Сирии от этого, то да".

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